Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Tartıştığı eşini öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı eşini öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖLÜBULUNDU

        Kocaeli'ninÇayırova ilçesinde eşi Kezban Göksu'yu tabanca ile öldürüp, araya giren oğlu Salih Göksu'yu da ağır yaralayan Bahri Göksu'nun (58) intihar ettiği ortaya çıktı. Kaçan Bahri Göksu'nun olayın yaşandığı sitenin başka blokundaki evinde tabanca ile başına ateş ettiği belirlendi. Eşi ile boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan Göksu'nun cansız bedenini, polis ekipleri buldu. Bahri Göksu'nun sabah saatlerinde aynı sitede yaşayan oğlunun evine gittiği, ardından burada çıkan tartışmada Kezban Göksu ile Salih Göksu'yu vurduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Kezban ve Bahri Göksu'nun cenazeleri morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda

        Benzer Haberler

        Tartıştığı eşini öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı
        Tartıştığı eşini öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de karısını silahla vurarak öldüren, oğlunu ağır yaral...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de karısını silahla vurarak öldüren, oğlunu ağır yaral...
        Kocaeli'de bir kişi karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı
        Kocaeli'de bir kişi karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı
        HAYALİ ŞİRKET KURARAK 8 KİŞİYİ 4 MİLYON LİRA DOLANDIRAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLAND...
        HAYALİ ŞİRKET KURARAK 8 KİŞİYİ 4 MİLYON LİRA DOLANDIRAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLAND...
        Hayali şirket kurarak 8 kişiyi 4 milyon lira dolandıran 3 şüpheli tutukland...
        Hayali şirket kurarak 8 kişiyi 4 milyon lira dolandıran 3 şüpheli tutukland...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı