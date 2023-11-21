Tartıştığı eşini öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı (2)

ÖLÜBULUNDU

Kocaeli'ninÇayırova ilçesinde eşi Kezban Göksu'yu tabanca ile öldürüp, araya giren oğlu Salih Göksu'yu da ağır yaralayan Bahri Göksu'nun (58) intihar ettiği ortaya çıktı. Kaçan Bahri Göksu'nun olayın yaşandığı sitenin başka blokundaki evinde tabanca ile başına ateş ettiği belirlendi. Eşi ile boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan Göksu'nun cansız bedenini, polis ekipleri buldu. Bahri Göksu'nun sabah saatlerinde aynı sitede yaşayan oğlunun evine gittiği, ardından burada çıkan tartışmada Kezban Göksu ile Salih Göksu'yu vurduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Kezban ve Bahri Göksu'nun cenazeleri morga kaldırıldı.