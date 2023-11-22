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        Bir ay önce boşandığı eşini restoranda yemek yerken öldürdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:40
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        Bir ay önce boşandığı eşini restoranda yemek yerken öldürdü (2)
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        BOŞANDIKTANSONRAAİLESİNİN YANINA DÖNDÜ

        Kocaeli´nin Körfez ilçesinde 1 ay önce boşandığı Vahyettin Polat tarafından restoranda yemek yediği sırada öldürülen Ajda Yatar'ın, Yalova'nın Altınova ilçesinde ikamet ettiği, eşinden boşanmasının ardından Körfez ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

        2 çocuk annesi Yatar'ın cenazesi, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yatar'ın cenazesi restorandan çıkarılırken, yakınları ise sinir krizi geçirdi. Tabancadan çıkan mermilerin Yatar'ın başına ve boğazına isabet ettiği öğrenildi.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Öte yandan Vahyettin Polat'ın, restoranın bulunduğu caddeye geliş ve gidiş anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polat'ın restorana gelişi ve gidişinin 2 dakika sürdüğü öğrenildi. Hızlı adımlarla restorana doğru giden Polat'ın olayı gerçekleştirip, ardından koşar adımlarla uzaklaştığı güvenlik kamerasında görüldü. Polat'ın kaçarken olayda kullandığı tabancayı düşürdüğü, ardından dönüp aldığı, vatandaşların korktuğu için müdahale edemediği öne sürüldü.

        Vahyettin Polat´ı yakalama çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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