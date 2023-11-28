7 yıl 6 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
KOCAELİİlJandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
KOCAELİİlJandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin adresinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından P.K. isimli kadın Gebze´de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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