7 yıl 6 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

KOCAELİİlJandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin adresinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından P.K. isimli kadın Gebze´de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.