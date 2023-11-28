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        7 yıl 6 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

        KOCAELİİlJandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:50
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        7 yıl 6 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        KOCAELİİlJandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin adresinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından P.K. isimli kadın Gebze´de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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