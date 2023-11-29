Ajda'yı yemek yediği restoranda öldüren eski eşi, tutuklandı

KOCAELİ'de,restoranda arkadaşıyla yemek yiyen,1 ay önce boşandığı eşi Ajda Yatar'ı (28) tabancayla vurup öldüren Vahyettin Polat (37), tutuklandı.

Olay, 23 Kasım'da öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Arkadaşıyla yemeğe gelen Ajda Yatar, 1 ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu. Yatar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan Polat, dün Yalova'nın Altınova ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Polat, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Vahyettin Polat, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.