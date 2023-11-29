Şiddet uygulayan eşini öldüren kadına verilen 15 yıl hapis cezasını Yargıtay onadı KOCAELİ´dekendisine 15 yıl boyunca şiddet uyguladığı öne sürülen eşi Fikret Kutulu'yu (33) 2015 yılında öldürüp yargılandığı davada, aynı yıl meşru müdafaayla beraat eden Damla Kutulu (35) Yargıtay´ın kararı bozmasıyla yeniden hakim karşısına çıktı. Yargılama sonunda Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdiği Damla Kutulu'nun cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

KOCAELİ´dekendisine 15 yıl boyunca şiddet uyguladığı öne sürülen eşi Fikret Kutulu'yu (33) 2015 yılında öldürüp yargılandığı davada, aynı yıl meşru müdafaayla beraat eden Damla Kutulu (35) Yargıtay´ın kararı bozmasıyla yeniden hakim karşısına çıktı. Yargılama sonunda Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdiği Damla Kutulu'nun cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

Körfez ilçesinde 22 Ağustos 2015'te Damla Kutulu, 15 yıl boyunca kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen eşi Fikret Kutulu'yu başına tüple vurup, bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan 2 çocuk annesinin yüzünde ve vücudunda darp izleri tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Kutulu, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargılamanın yapıldığı Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Damla Kutulu'nun, meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğine karar verilip, 2'nci duruşmada beraatine hükmedildi.

Ölen Fikret Kutulu'nun ailesinin avukatlarının itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, olayın meşru müdafaa sınırları dışında olduğu yönünde görüş bildirerek yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

`AİLEM BENİ EVE GERİ GÖNDERDİ´

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası dosya Kocaeli 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Kasım 2021'de yeniden görülmeye başlandı. 7 Nisan 2022'de görülen karar duruşmasında son sözü sorulan Damla Kutulu, "Ben kızlarımın hayatını düşünüyorum. Benim sahip çıkacak hiç kimsem yok. Ailem de yok. Ailem evliliğim sırasında şiddet görürken kendilerine sığındığımda, beni eve geri göndermiştir. Ben beraatimi talep ediyorum. Beni öldüreceğinden korktum. Olay günü beni çok feci şekilde dövdü. Öldüreceğini söyledi. Zaten hayatımdan ve çocuklarımın hayatından endişe içerisinde yaşıyordum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

15 YIL HAPİS CEZASI KARARI

Dosyayı ve Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararını bütün halinde değerlendiren Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Damla Kutulu'nun 'eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Fikret Kutulu'nun olay öncesindeki ağır tehdit, hakaret ve saldırılarını sanık lehine kabul eden mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirterek cezayı 18 yıla indirdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Damla Kutulu'ya 15 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

`HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİ´

Yargıtay 1´inci Ceza Dairesi, Kocaeli 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nin 7 Nisan 2022´de verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Yargılamanın hukuka uygun olduğunu belirten dairenin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Sanık müdafince öne sürülen temyiz dilekçesi ve duruşmalı incelemedeki öne sürülen temyiz sebepleri ve dikkate alınan sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden sanık müdafinin temyiz sebeplerinin reddiyle hükmün oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi."

`ÇOCUKLARI 18 YAŞINI DOLDURANA KADAR ONLARA BAKABİLMEYİ DİLEDİ´

Damla Kutulu'nun, 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmesi ile ilgili avukatı Anıl Acurman yaptığı yazılı açıklamada, "2015 yılından bu yana hak savunusuna destek verdiğimiz Damla Kutulu hakkında öncelikle dönemin Körfez Cumhuriyet Savcısı ve Kocaeli 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nin yürekli şekilde ortaya koydukları meşru müdafaa kabulü ne yazık ki Yargıtay 1´inci Ceza Dairesi tarafından bir kez daha reddedilmiştir. Bir kez olsun işkence mağduru o genç kadının gözleri içerisindeki korkuyu görmemiş heyet, 15 yıllık cezayı onamıştır. Oysa Damla ısrarla kendi hayatından vazgeçtiğini 2 küçük kız çocuğu için yaşadığını söylemiş, en azından çocukları 18 yaşını doldurana kadar onlara bakabilmeyi dilemiştir" dedi.

`2 KÜÇÜK KIZA ADALETİ KİM ANLATABİLİR´

Avukat Acurman, "Vicdanları yaralayan karar yalnızca Damla´yı değil, tüm çocuklukları işkenceyle geçen ve babalarının ölümü sonrası anneleri Damla´nın ısıttığı güzel yuvalarına kavuşabilen 2 çocuğun da geleceğini ellerinden almıştır. Damla´nın küçük kızı henüz 16 yaşında ve yetiştirme yurduna alınması gündeme gelebilir. Yargı insaniyete gözünü kapatarak karar veremez. Eşinin yıllardır devam eden işkencesine kayıtsız kalan yargı, ertesi gün öldürüleceği kendisine bildirilen ve yediği dayaktan tanınmaz hale gelen kadının son çıkış biletine de kayıtsız kalmış ve alelade bir cinayet gibi 15 yıl cezayla Damla´yı çocuklarından ayırmayı vicdani bulmuştur. Şimdi bu 2 küçük kıza adaleti kim anlatabilir? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi´ne başvurularımızı yapacağız ancak bu aşamada karar kesinleşti" diye konuştu.