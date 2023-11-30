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        Ajda'yı restoranda yemek yerken öldüren eski eşi, susma hakkını kullandı

        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde, 1 ay önce boşandığı eşi Ajda Yatar'ı (28) restoranda yemek yerken tabancayla vurup öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Vahyettin Polat (37), emniyet, savcılık ve mahkemede susma hakkını kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:30
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        Ajda'yı restoranda yemek yerken öldüren eski eşi, susma hakkını kullandı
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        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde, 1 ay önce boşandığı eşi Ajda Yatar'ı (28) restoranda yemek yerken tabancayla vurup öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Vahyettin Polat (37), emniyet, savcılık ve mahkemede susma hakkını kullandı.

        Olay, 23 Kasım öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla restoranda yemek yiyen Ajda Yatar, 1 ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu. Yatar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan Polat, önceki gün Yalova'nın Altınova ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Vahyettin Polat, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Vahyettin Polat, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vahyettin Polat'ın emniyet, savcılık ve nöbetçi mahkemede susma hakkını kullandığı öğrenildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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