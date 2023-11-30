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        Yağmur sırasında okul bahçesinin istinat duvarı yıkıldı

        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sırasında ilkokulun bahçesini çevreleyen istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:10
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        Yağmur sırasında okul bahçesinin istinat duvarı yıkıldı
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        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sırasında ilkokulun bahçesini çevreleyen istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.

        Körfez ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Bulvarı üzerinde bulunan Fahri Korutürk İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki istinat duvarının bir bölümü çöktü. Sabah okula gittiklerinde 7 metre yüksekliğindeki duvarın yıkıldığını gören okul yöneticileri, belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri okula giderek yıkılan istinat duvarının kaldırılması için çalışma başlattı. Elektrik dağıtım firması personeli de duvarın yanındaki zarar gören elektrik kablolarını onardı.

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