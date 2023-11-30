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        Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp, öldü

        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde yolda yürürken geri manevra yapan kamyonun çarptığı 65 yaşlarındaki erkek, dakikalarca kalp masajı yapan sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:10
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        Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp, öldü
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        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde yolda yürürken geri manevra yapan kamyonun çarptığı 65 yaşlarındaki erkek, dakikalarca kalp masajı yapan sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi girişinde kurulan pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerine doğru yürüyen ve kimliği tespit edilemeyen erkeğe geri manevra yapan Zekeriya Çelik yönetimindeki 16 BHL 69 plakalı kamyon çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yaptığı yayanın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ambulansla Körfez ilçe Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralı, kurtarılamadı.

        Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatılırken, kamyon şoförü Zekeriya Çelik gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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