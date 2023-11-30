Dere kenarında bulunan taksi durağının altındaki toprak kaydı

İZMİT'tedebisi artan dere yatağının kıyısında bulunan taksi durağının altındaki toprak kaydı. Bir duvarı yıkılan durak boşaltılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede önlem aldı.

İzmit ilçesi Plajyolu Mahallesi Ahududu Sokak'ta son günlerde artan yağışlar nedeniyle debisi artan Çene Deresi'nin kıyısında bulunan taksi durağının altındaki toprak kaydı. Kocaeli İzmit İlçesi Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne ait olan durağın bir duvarı ile durak önündeki toprak yolun bir kısmı kayan toprak nedeniyle yıkıldı. Durak, ekipler tarafından boşaltılırken, bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önlem alındı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.