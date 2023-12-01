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        Otomobil, minibüse çarptı: 15 yaralı

        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde D-100 kara yolunda otomobilin minibüse çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:15
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        Otomobil, minibüse çarptı: 15 yaralı
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        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde D-100 kara yolunda otomobilin minibüse çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde D-100 yolu Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden M.D. idaresindeki 41 AKP 630 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yöne giden M.S. yönetimindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, içindeki 14 yolcu ile sürücü yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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