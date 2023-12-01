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        Villada toprak altında kalan işçi, 2 saatte kurtarıldı

        KOCAELİ'debir villada dış cephe ısı yalıtımı çalışması yaptığı sırada kayan toprağın altında kalan işçi Ekrem Bayraktar (64), 2 saat süren müdahaleyle yaralı olarak kurtarıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:30
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        Villada toprak altında kalan işçi, 2 saatte kurtarıldı
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        KOCAELİ'debir villada dış cephe ısı yalıtımı çalışması yaptığı sırada kayan toprağın altında kalan işçi Ekrem Bayraktar (64), 2 saat süren müdahaleyle yaralı olarak kurtarıldı. 

        Olay, saat 11.00 sıralarında Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir villa sitesinde meydana geldi. Villanın bodrum katının dış cephe ısı yalıtımı için çevresinde 3 metre derinliğinde çukur açıldı. Çukurda ısı yalıtımı işini yapan işçi Ekrem Bayraktar, kayan toprağın altında kaldı. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bayraktar, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Bayraktar, ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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