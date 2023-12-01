Kocaelispor-Ümraniyespor: 0-3

STAT:Kocaeli

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Yusuf Susuz

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan (Dk. 75 Kouakou), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Mert Çölgeçen (Dk. 64 Fofana), Candeias, Amaral (Dk. 46 Atabey Çiçek), Barış Alıcı (Dk. 68 Yusuf Abdioğlu), Tanque

ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed Damlu - Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu (Dk. 87 İlhami Siraçhan Nas), Cofie (Dk. 87 Muhammed Mert), Uğur Kaan Yıldız, Diniyev (Dk. 83 Mustafa Eser), Emre Demir (Dk. 72 Melih Okutan), Bouali (Dk. 72 Onur Ayık)

GOLLER: Dk. 29 Diniyev, Dk. 45+1 Serkan Göksu, Dk. 90+1 Yusuf Abdioğlu (Kendi kalesine) (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Mert Çölgeçen, Oğuz Ceylan, Yusuf Emre Gültekin (Kocaelispor), Emre Demir, Abdulsamed Damlu (Ümraniyespor)

Kocaelispor, 1'inci Lig'in 14´üncü haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu. 11 maçtır yenilmezlik serisini sürdüren Kocaelispor, bu seriyi Ümraniye karşısında kaybetti.

29´uncu dakikada atak geliştiren Ümraniyespor´da sol kanatta topla buluşan Emre Demir´in şutunda top kale direğinden dönmesi sonucu boşta kalan meşin yuvarlağı karşılayan Diniev, sol ayağı ile kaleye gönderdiği topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+1´inci dakikada Ümraniyespor´da Bouali´nin pasında Serkan Göksu topla ceza sahasına ilerledi ve Kocaelispor kalecisi Gökhan´ın üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-2.

90+1´inci dakikada Ümraniye atağında iki kez kaleye gönderilen topta önce Kocaelispor kalecisi Gökhan meşin yuvarlağı çıkardı, ardından top direkten döndü. Devam eden atakta Yusuf Abdioğlu´na çarpan top Kocaelispor ağlarına gitti: 0-3.

Karşılaşma Ümraniyespor´un 3-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Kocaeli / İzmit - Nazım Özgün ERBULAN

2023-12-01 22:17:48