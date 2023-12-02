16 yaşındaki Kıvanç´ın darbedilip öldürülmesinde 5 çocuğa hapis istemi KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, kız meselesi nedeniyle lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın (16) darp sonucu öldüğü olayda, 3'ü tutuklu 5 çocuk sanık hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Y.K. (14), H.M.K. (16) ve Y.A.'nın (16) sırayla Uman'ı döverek öldürdükleri, tutuksuz sanıklar Y.S.K. (15) ve A.B.K.'nin (15) ise diğer 3 çocuğu yönlendirdikleri gerekçesiyle azmettirme suçunu işledikleri ifade edildi. Sanıklar hakkında çocuk olmaları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, 15 ile 24 yıl arası değişen hapis cezaları istendi.

KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, kız meselesi nedeniyle lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın (16) darp sonucu öldüğü olayda, 3'ü tutuklu 5 çocuk sanık hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Y.K. (14), H.M.K. (16) ve Y.A.'nın (16) sırayla Uman'ı döverek öldürdükleri, tutuksuz sanıklar Y.S.K. (15) ve A.B.K.'nin (15) ise diğer 3 çocuğu yönlendirdikleri gerekçesiyle azmettirme suçunu işledikleri ifade edildi. Sanıklar hakkında çocuk olmaları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, 15 ile 24 yıl arası değişen hapis cezaları istendi.

Olay, 15 Mayıs'ta İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Lise öğrencisi Kıvanç Uman ile Y.K. arasında kız meselesi nedeniyle çıkan kavgaya Y.K.'nın arkadaşları H.M.K. ve Y.A. da dahil oldu. Üç kişinin ayrı ayrı darbeleriyle yere yığılan Uman, yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İzmit SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uman, İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Ancak Kıvanç Uman, 19 Mayıs'ta ise hastanede hayatını kaybetti. Uman'ı darbeden Y.K., H.M.K. ve Y.A. tutuklandı. Olaya karışan Y.S.K. ve A.B.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BİRBİRLERİNİ DARBETTİLER

Cumhuriyet savcısı tarafından Kıvanç Uman'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Y.K.'nin eski sevgilisiyle Kıvanç Uman'ın sevgili olması, Y.K.'nin Uman ve sevgilisini mahallede görmek istemediğini söylemesi gibi nedenlerle aralarında anlaşmazlık olduğu belirtildi. Olay gününden önce Y.K.'nin Kıvanç Uman'ı kavga etmek için olay yerine çağırdığı, Y.K. ile arkadaşları H.M.K. ve Y.A.'nın olay öncesinde evde buluştuğu iddianamede yer aldı. Y.K., H.M.K. ve Y.A.'nın, A.B.K. (15), Y.S.K. (15) ve tanıklarla olay yerine gittiklerinin belirtildiği iddianamede, Kıvanç Uman'ın 2 arkadaşıyla olay yerine geldiği, burada ise Kıvanç ve Y.K.'nin birbirlerini darbettiği ifadelerine yer verildi.

'GÜÇ KALMADI, ÇAK ARTIK, KARNINA DİZ AT'

Kıvanç ile birbirlerini darbeden Y.K.'nin yaşça küçük olmasına rağmen boy ve cüsse bakımından iri olduğu ifadeleri de iddianamede yer aldı. Y.K.'nin Kıvanç'ın boğazını sıktığı esnada küfrettiği, Kıvanç yerdeyken üzerine çıkıp 7-8 defa kafasına yumrukla vurduğunun belirtildiği iddianamede, kavga sırasında orada bulunanların bazılarının bu anları cep telefonu ile kayda aldığı, Y.A. ve A.B.K. kavga sırasında Y.K.'ye vurması konusunda cümleler kurarken, Y.S.K.'nin Y.K.'ye 'Güç kalmadı, çak artık, karnına diz at' şeklinde sözler söyleyerek Y.K.'yi azmettirdikleri belirtildi.

BOKSÖR GARDI ALARAK YÜRÜMÜŞ

Kavgada Y.K.'nin yorulması üzerine tarafların ayrıldıkları sırada H.M.K.'nin üzerindeki tişörtü çıkararak ringde boks yapar gibi boksör gardı alarak Kıvanç'ın üzerine yürüdüğü, Kıvanç'ın ise H.M.K.'den korkarak, elleriyle 'Gelme' der gibi hareketler yaptığı iddianameye yansıdı. H.M.K.'nin durmadığı, Kıvanç'ın göğsünün alt kısmına 1 kere, suratına ise 2 kere yumruk vurduğunu belirten Cumhuriyet savcısı, H.M.K.'nin darbeleri nedeniyle Kıvanç'ın yere yığıldığı, tanık beyanlarından vücut geliştirme, lisans belgesinden boks sporu yaptığı tespit edilen Y.A.'nın ise uçar gibi Kıvanç'ın üzerine gittiği, önce suratına yumruk attığı, bunun üzerine Kıvanç'ın yere düştüğünü belirtti. Kıvanç'ın yerde yattığı sırada Y.A.'nın, Kıvanç'ın başına 2 kez yumrukla vurduğu, o esnada da ağzından kan geldiği iddianamede yer aldı.

KIVANÇ, OKULDA EN SAKİN VE KÜFRETMEYEN ÇOCUK SEÇİLMİŞ

Kıvanç Uman'ın annesi, savcılıkta verdiği ifadede, olaydan önceki hafta içinde Y.K.'nin evlerinin orada dolaştığını ve evine doğru baktığını gördüğünü, Y.A. ve Y.K.'yi aynı mahallede olmaları nedeniyle tanıdığını söyledi. Oğlu hakkında da konuşan anne, Kıvanç'ın kavga eden, küfreden bir çocuk olmadığını, hatta okulda anket yapıldığını ve Kıvanç'ın en sakin ve küfretmeyen çocuk seçildiğini ifade etti. Kıvanç'ın 2 gün önce sevgilisinden de ayrıldığını söyleyen anne, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

ÖLÜM NEDENİ, DARP SONUCU KAFA TRAVMASINA BAĞLI BEYİN KANAMASI

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın düzenlediği raporun da yer aldığı iddianamede, ölümün, darp sonucu künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu olduğu belirtildi. Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunan Y.K., Y.S.K. ve A.B.K. hakkında düzenlenen Adli Tıp raporları kapsamında, sanıkların işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algıladıkları ve davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin geliştiğinin tespit edildiği iddianamede belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE YARGILANACAKLAR

Cumhuriyet savcısı, suça sürüklenen çocuklar Y.K., H.M.K., Y.A.'nın Kıvanç Uman'ı darbederek öldürdükleri, A.B.K. ve Y.S.K.'nin kavga sırasındaki söylemleriyle sanıkları yönlendirerek kasten öldürmeye azmettirdiklerini belirterek cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, tutuklu sanık Y.K.'nin kasten öldürme suçunu çocuğa karşı işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, alenen hakaret suçu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Y.K.'nin yaşı nedeniyle öldürme suçundan 15 yıla kadar, alenen hakaret suçundan ise 1 yıl 3 aya kadar cezalandırılması istendi.

İLK DURUŞMA 7 ARALIK'TA

Tutuklu sanıklar Y.A. ve H.M.K.'nin kasten öldürme suçunu çocuğa karşı işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, yaşlarının küçük olması nedeniyle 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklar A.B.K. ve Y.S.K.'nin ise çocuğun kasten öldürülmesi ve azmettirme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına, çocuk olmaları nedeniyle 15 yıla kadar hapis cezası almaları Cumhuriyet savcısı tarafından talep edildi. Kıvanç Uman'ın darbedilerek öldürülmesi ile ilgili 5 sanık, 7 Aralık'ta, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıkacak.