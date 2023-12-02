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        Eski sevgilisinin tabancayla kapısına dayanan şüpheli serbest kaldı

        İZMİT'te,eski sevgilisi K.Y. (26) isimli kadının kapısına silahla dayanan, KADES ihbarıyla yakalanıp, gözaltına alınan Ç.C. (27), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:10
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        Eski sevgilisinin tabancayla kapısına dayanan şüpheli serbest kaldı
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        İZMİT'te,eski sevgilisi K.Y. (26) isimli kadının kapısına silahla dayanan, KADES ihbarıyla yakalanıp, gözaltına alınan Ç.C. (27), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, önceki akşam saatlerinde İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi´nde meydana geldi. K.Y., daha önce kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Ç.C.'yi, evine girmeye çalışırken görüp, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ihbarda bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri 3 dakikada adrese geldi. Ç.C. eve giremeden ruhsatsız tabanca, mermiler ve bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ç.C. dün Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi. C.Ç., çıkarıldığı mahkemece K.Y´nin ikamet adresine ve iş yerine gitmesinin yasaklanmasına karar verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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