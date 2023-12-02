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        TEM'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 13 yaralı

        KOCAELİ'de,TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:10
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        TEM'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 13 yaralı
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        KOCAELİ'de,TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 13 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında, TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Hatipköy mevkisinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 71 ACL 869 plakalı yolcu otobüsü, önündeki S.Ç. yönetimindeki 26 ABF 096 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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