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        TEM'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 13 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:50
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        TEM'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 13 yaralı (2)
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        `TIRÖNÜMÜZEKIRDI´

        İzmit'te TEM'de, TIR'a arkadan çarpan tur şirketine ait yolcu otobüsündeki yolculardan Tuncay Yılmaz, kazayı anlattı. Yılmaz, "Öndeki TIR önümüze kırdı. Yolun açık olması nedeniyle otobüs duramadı. Ankara´dan İstanbul´a gidiyorduk" dedi.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca TEM'in İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Hastanede tedavisi süren yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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