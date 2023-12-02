TEM'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 13 yaralı (2)
`TIRÖNÜMÜZEKIRDI´
İzmit'te TEM'de, TIR'a arkadan çarpan tur şirketine ait yolcu otobüsündeki yolculardan Tuncay Yılmaz, kazayı anlattı. Yılmaz, "Öndeki TIR önümüze kırdı. Yolun açık olması nedeniyle otobüs duramadı. Ankara´dan İstanbul´a gidiyorduk" dedi.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca TEM'in İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Hastanede tedavisi süren yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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