Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı- Yeniden
KOCAELİ'ninGebzeilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kurşunlandı.
KOCAELİ'ninGebzeilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kurşunlandı.
Olay, sabaha karşı Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. İş yerinin camları kırılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı.
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