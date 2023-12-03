Tartıştığı husumetlisini vurup, kaçtı
KOCAELİ'ninİzmitilçesinde G.A., tartıştığı husumetlisi E.Ö.'yü tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.
KOCAELİ'ninİzmitilçesinde G.A., tartıştığı husumetlisi E.Ö.'yü tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.
Olay, öğle saatlerinde Doğan Mahallesi Hasan Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Önceden husumetli oldukları belirtilen E.Ö. ile G.A. kıraathanede karşılaştı. İkili arasındaki tartışma, büyüdü. Bu sırada G.A., yanındaki tabanca ile E.Ö.'ye ateş açtı. E.Ö. bacağından vurulurken, saldırgan olay yerinden kaçtı. E.Ö. özel araçla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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