Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Tartıştığı husumetlisini vurup, kaçtı

        KOCAELİ'ninİzmitilçesinde G.A., tartıştığı husumetlisi E.Ö.'yü tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı husumetlisini vurup, kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'ninİzmitilçesinde G.A., tartıştığı husumetlisi E.Ö.'yü tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.

        Olay, öğle saatlerinde Doğan Mahallesi Hasan Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Önceden husumetli oldukları belirtilen E.Ö. ile G.A. kıraathanede karşılaştı. İkili arasındaki tartışma, büyüdü. Bu sırada G.A., yanındaki tabanca ile E.Ö.'ye ateş açtı. E.Ö. bacağından vurulurken, saldırgan olay yerinden kaçtı. E.Ö. özel araçla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Can Gürzap için veda töreni
        Can Gürzap için veda töreni
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı- Yeniden
        Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı- Yeniden
        İzmit Körfezi'nde demirleyen TCG Anadolu gemisine ziyaretçi yoğunluğu
        İzmit Körfezi'nde demirleyen TCG Anadolu gemisine ziyaretçi yoğunluğu
        Ece Ronay'ın ait güzellik merkezi kurşunlandı
        Ece Ronay'ın ait güzellik merkezi kurşunlandı
        Engelli bireyler eğitimlerle deprem bilinci kazanıyor
        Engelli bireyler eğitimlerle deprem bilinci kazanıyor
        'Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun' deyip oto galeriye kurşun yağd...
        'Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun' deyip oto galeriye kurşun yağd...
        Kocaeli'de seyir halindeki hafif ticari araç yandı
        Kocaeli'de seyir halindeki hafif ticari araç yandı