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        Tartıştığı damadı ile kardeşini tabanca ile vurdu: 2 yaralı

        İZMİT'teM.Y., tartıştığı damadı Mustafa S. ve kardeşi Osman S.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kayınpeder M.Y. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 23:28 Güncelleme: 03.12.2023 - 23:30
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        Tartıştığı damadı ile kardeşini tabanca ile vurdu: 2 yaralı
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        İZMİT'teM.Y., tartıştığı damadı Mustafa S. ve kardeşi Osman S.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kayınpeder M.Y. gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde İzmit Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde 4 katlı binanın ikinci katında oturan M.Y. ile damadı Mustafa S. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., tabancayla damadı Mustafa S. ile kardeşi Osman S.'ye ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Mustafa S. ve Osman S. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kayınpeder M.Y.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kocaeli / İzmit - Selda Hatun TAN

        2023-12-03 23:26:06

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