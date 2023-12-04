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        Sibel'i öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu

        KOCAELİ´ninİzmit ilçesinde Mikail K., tartıştığı arkadaşı Sibel Kayman'ı (25) evinde tabancayla göğsünden vurduktan sonra ihbarda bulunup, 'İntihar etti' dedi. Kayman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, silahı ateşlediği ortaya çıkan Mikail K. gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:30
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        Sibel'i öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu
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        KOCAELİ´ninİzmit ilçesinde Mikail K., tartıştığı arkadaşı Sibel Kayman'ı (25) evinde tabancayla göğsünden vurduktan sonra ihbarda bulunup, 'İntihar etti' dedi. Kayman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, silahı ateşlediği ortaya çıkan Mikail K. gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

        Olay, sabaha karşı İzmit ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi´nde meydana geldi. Mikail K., evine gittiği arkadaşı Sibel Kayman ile tartıştı. Tartışma sırasında Mikail K., yanında bulunan tabancayı ateşledi. Göğsünden vurulan Sibel Kayman ağır yaralandı. Mikail K.´nin 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, Kayman´ın intihar ettiğini söylemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kayman, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Mikail K., emniyette verdiği ifadede Sibel Kayman´ın silahı ateşleyip, kendini vurarak intihar ettiğini söyledi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede tabancayı Mikail K.´nin ateşlediğini tespit etti. Mikail K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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