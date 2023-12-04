Sibel'i öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli´ninİzmitilçesinde tartıştığı arkadaşı Sibel Kayman'ı tabanca ile vurarak öldüren Mikail K., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Mikail K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.