Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kızına bıçakla saldıran damadı ve damadının kardeşini vurdu; ev hapsi verildi

        KOCAELİ´ninİzmit ilçesinde iddiaya göre kızına bıçakla saldıran damadı ile onun kardeşini tabanca ile yaralayan M.Y., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı. İlk ifadesinde silahı kendisinin ateşlediğini belirten, ancak polisin araştırmasında yalan söylediği anlaşılan oğlu M.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızına bıçakla saldıran damadı ve damadının kardeşini vurdu; ev hapsi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ´ninİzmit ilçesinde iddiaya göre kızına bıçakla saldıran damadı ile onun kardeşini tabanca ile yaralayan M.Y., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı. İlk ifadesinde silahı kendisinin ateşlediğini belirten, ancak polisin araştırmasında yalan söylediği anlaşılan oğlu M.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak´ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2´nci katında oturan M.Y.´nin kızı, eşi Mustafa S. ile kavga ettikten sonra babasının evine geldi. Kısa bir süre sonra damat Mustafa S., beraberinde kardeşi Osman S. ile birlikte kayınpederi M.Y.´nin evine gelerek konuşmak istedi. Konuşma sırasında iddiaya göre Mustafa S. eline aldığı bıçakla eşine saldırdı. Kızının elinden yaralandığını gören baba M.Y., damadı Mustafa S. ile kardeşi Osman S.´yi tabanca ile vurarak yaraladı.

        OĞLU ÜSTLENDİ

        Yaralanan Mustafa S. ve kardeşi Osman S., özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan baba M.Y. ile oğlu M.Y.´yi gözaltına aldı. Babasını korumak isteyen M.Y. suçu üstlenerek eniştesini kendisinin vurduğunu söyledi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada Mustafa S. ve Osman S.´yi baba M.Y.´nin vurduğu belirlendi.

        Emniyette işlemleri tamamlanan M.Y. ile oğlu M.Y., Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi. Baba M.Y. hakkında ev hapsi kararı verilirken oğlu M.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayda yaralanan Mustafa S.´nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kasım ayında 228 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'de kasım ayında 228 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'de dostluk maçında kazanan "engelli bireyler" oldu
        Kocaeli'de dostluk maçında kazanan "engelli bireyler" oldu
        Sibel'i öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu (2)
        Sibel'i öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu (2)
        Sibel'i öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu
        Sibel'i öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kadının silahla ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklan...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kadının silahla ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklan...
        Kocaeli'de silahla yaralanan kadın öldü
        Kocaeli'de silahla yaralanan kadın öldü