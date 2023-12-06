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        Hafif ticari araç bariyerlere çarptı; anne öldü, oğlu ve eşi yaralı

        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde, bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki Nuriye Biricik (41) hayatını kaybetti, oğlu Ersin Biricik (22) ve eşi Mehmet Biricik (49) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:30
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        Hafif ticari araç bariyerlere çarptı; anne öldü, oğlu ve eşi yaralı
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        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde, bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki Nuriye Biricik (41) hayatını kaybetti, oğlu Ersin Biricik (22) ve eşi Mehmet Biricik (49) yaralandı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 yolunun Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. Ersin Biricik yönetimindeki 27 AKL 408 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü  Ersin Biricik'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada, Ersin Biricik, babası Mehmet Biricik ve annesi Nuriye Biricik yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuriye Biricik, Körfez Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ersin Biricik ve babası Mehmet Biricik, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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