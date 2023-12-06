Hafif ticari araç, bariyerlere çarptı; anne öldü, oğlu ve eşi yaralı (2)

TOPRAĞAVERİLDİ

Kocaeli'ninKörfez ilçesinde bariyerlere çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Nuriye Biricik (41) için Atalar Mahallesi Hacı Ahmet Karayamaç Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede kazadan yaralı kurtulan eşi Mehmet Biricik (49) hazır bulunurken, aracı kullanan yaralı oğlu Ersin Biricik (22) katılamadı. 4 çocuk annesi Biricik'in cenazesi, namaz sonrası İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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