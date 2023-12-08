Sosyal medyadan müstehcen paylaşım iddiasına gözaltı

KOCAELİ'ninGölcük ilçesinde F.H. (43) isimli kadın, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, F.H. isimli kadının müstehcen paylaşımlar yaptığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kadının Gölcük'te yaşadığını tespit etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, F.H.'yi gözaltına aldı. F.H.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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