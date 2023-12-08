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        Sosyal medyadan müstehcen paylaşım iddiasına gözaltı

        KOCAELİ'ninGölcük ilçesinde F.H. (43) isimli kadın, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 08.12.2023 - 20:20
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        Sosyal medyadan müstehcen paylaşım iddiasına gözaltı
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        KOCAELİ'ninGölcük ilçesinde F.H. (43) isimli kadın, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, F.H. isimli kadının müstehcen paylaşımlar yaptığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kadının Gölcük'te yaşadığını tespit etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, F.H.'yi gözaltına aldı. F.H.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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