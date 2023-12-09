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        Lojistik firmasının deposunda yangın (2)- Yeniden

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. İstanbul ve çevre illerden takviye ekiplerin de sevk edildiği bölgede, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 07:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 07:40
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        Lojistik firmasının deposunda yangın (2)- Yeniden
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. İstanbul ve çevre illerden takviye ekiplerin de sevk edildiği bölgede, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3 Sokak´taki bir lojistik firmasına ait depoda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alev alev yanan depoya müdahale etti. Yangın geniş bir alana yayılırken, İstanbul ve diğer çevre illerden de bölgeye takviye su tankerleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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