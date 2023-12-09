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        Lojistik firmasının deposunda yangın (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:00
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        Lojistik firmasının deposunda yangın (6)
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        8SAATTEKONTROL ALTINA ALINDI

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda 04.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu gazetecilere söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. İslamoğlu, "04.07´de haber merkezimize ilk ihbar düştü. Biz olay yerine hızlı bir şekilde Gebze, Çayırova, Dilovası, Beylikbağı ve diğer ilçelerimizde bulunan itfaiye araçlarımızla hızlı bir şekilde olay yerine vardık. 04.10´da olay yerine geldiğimizde tamamen yanar vaziyetteydi. Burası bir lojistik depo. İçerisinde çeşitli malzemelerin depolandığı bir depo. İçerisinde gıda, beyaz eşya sektörünün, esans sektörünün kullanmış olduğu malzemeler yanar vaziyetteydi ve etrafında çok farklı fabrikalar vardı. Biz ilk önce geldiğimizde bu fabrikalara sirayeti engelledik, önledik. Hiçbir fabrikaya sirayet olmadan yangın kontrolümüz altına alındı. Şu anda da yangını tamamen söndürmek üzereyiz" dedi.

        `SOĞUTMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR´

        Ömer İslamoğlu, yangını en kısa zamanda tamamen söndüreceklerini belirterek, "Yaklaşık 47 tane itfaiye aracımız, 132 itfaiye personelimizle beraber çevre ilçe belediyelerimizden gelen su tankerlerimizle beraber halen soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Fabrika yetkililerinden almış olduğumuz bilgilere göre özellikle esans sektöründe kullanmış oldukları kimyasalların olduğu, gıda sektöründe, beyaz eşya sektöründe olan malzemelerin olduğu bir antrepo olduğunu söylediler. Yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alanın, toplamda da 21 bin metrekarelik açık alanda da yine depolama malzemeleri vardı. Tamamen yanmış vaziyette ama hiçbir fabrikaya, diğer alanlara sirayet etmeden yangın kontrollü şekilde soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda da tamamen söndürmüş olacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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