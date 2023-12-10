Kimyasal maddelerin depolandığı tesisteki yangında soğutma çalışması
KOCAELİ'ninGebzeilçesinde tehlikeli ve kimyasal maddelerin depolandığı tesiste çıkıp, 8 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
KOCAELİ'ninGebzeilçesinde tehlikeli ve kimyasal maddelerin depolandığı tesiste çıkıp, 8 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Barış Mahallesi 1805/3 Sokak'ta bir lojistik firmasına ait tehlikeli ve kimyasal maddelerin depolandığı tesiste, dün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına Kocaeli ve İstanbul'dan gelen toplam 82 araç ve 209 personel müdahale etti. Yangın, dün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Kimyasal malzemeler nedeniyle alevler tam söndürülemedi. Depodaki dumanlar metrelerce yükseğe ulaşırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.