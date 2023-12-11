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        SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde sokakta yürüyen V.D., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan V.D. hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 03:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 03:08
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        SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
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        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde sokakta yürüyen V.D., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan V.D. hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay saat 00.30 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hareket Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen V.D., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile saldırıya uğradı. Sol bacağından vurulan V.D. kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı V.D., ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Görüntü Dökümü

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        -Olay yeri görüntüsü

        -Detay 

        Haber-Kamera: Dinçer Akbir-Nabi YAZICI/KOCAELİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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