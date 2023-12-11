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        Kocaeli'de istinat duvarı çöktü; 23 daire ile 6 iş yerinin boşaltılmasına karar verildi

        KOCAELİ'de,kot farkından dolayı binalar arasına yapılan istinat duvarı, İzmit Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bahçesine çöktü. Ekipler, 3 binadaki 23 daire ile 6 iş yerinin boşaltılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:30
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        Kocaeli'de istinat duvarı çöktü; 23 daire ile 6 iş yerinin boşaltılmasına karar verildi
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        KOCAELİ'de,kot farkından dolayı binalar arasına yapılan istinat duvarı, İzmit Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bahçesine çöktü. Ekipler, 3 binadaki 23 daire ile 6 iş yerinin boşaltılmasına karar verildi.

        Olay, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş olan Sırrıpaşa Caddesi'ndeki İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası ile üst kotta kalan 2 bina arasındaki istinat duvarı çöktü. Duvarın parçaları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bahçesine düştü. Olay esnasında bahçenin boş olması olası bir faciayı önledi. İhbarla bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri gelip inceleme yaptı. Çökmenin üst kotta oluşturduğu tehlike nedeniyle ekipler tarafından 3 binadaki 23 daire ve 6 iş yerinin boşaltılmasına karar verildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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