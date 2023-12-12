İşlettiği köftecide tüfekle bacağından vuruldu
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde köfteci işletmecisi Hakan Sayanoğlu (55), dükkanında tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde köfteci işletmecisi Hakan Sayanoğlu (55), dükkanında tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir köftecide meydana geldi. İddiaya göre, dükkan işletmecisi Hakan Sayanoğlu, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Sayanoğlu tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle bacağından vurulup kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sayanoğlu, hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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