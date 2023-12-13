Pompalı tüfekle köfteciyi vuran şüpheli, eski ortağı çıktı KOCAELİ'de alacak tartışmasında köfteci dükkanı işletmecisi Hakan Sayanoğlu'nu (55) pompalı tüfekle bacağından vurup kaçan ve eski ortağı olduğu belirlenen B.G., yakalandı. Sayanoğlu'nun olayda, pompalı tüfeği şemsiyeyle engellemeye çalıştığı öğrenildi.

KOCAELİ'de alacak tartışmasında köfteci dükkanı işletmecisi Hakan Sayanoğlu'nu (55) pompalı tüfekle bacağından vurup kaçan ve eski ortağı olduğu belirlenen B.G., yakalandı. Sayanoğlu'nun olayda, pompalı tüfeği şemsiyeyle engellemeye çalıştığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki köfteci dükkanında meydana geldi. Dükkanın işletmecisi Hakan Sayanoğlu, eski ortağı B.G. ile alacak nedeniyle tartıştı. B.G., Sayanoğlu'nu pompalı tüfekle bacağından vurup kaçtı. Silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Sayanoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli B.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. B.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu arada, B.G.'nin olaydan kısa süre önce Hakan Sayanoğlu'nu telefonla arayıp tehdit ettiği ve Sayanoğlu'nun da olay sırasında şemsiyeyle pompalı tüfeğe engel olmaya çalıştığı öğrenildi.