FETÖ firarisi eski yarbay yakalandı
KOCAELİ'de, FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan ve TSK'dan ihraç edilen yarbay E.M. yakalandı.
KOCAELİ'de, FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan ve TSK'dan ihraç edilen yarbay E.M. yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada aranan E.M.'nin yerini tespit etti. E.M.'nin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, TSK'dan ihraç edilen ve 5 yıldır aranan eski yarbay E.M., yakalanıp gözaltına alındı. E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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