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        Akrabası tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

        KOCAELİ´nin Derince ilçesinde tartıştığı akrabası tarafından kalbinden bıçaklanan Vedat Bora (36), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:40
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        Akrabası tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
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        KOCAELİ´nin Derince ilçesinde tartıştığı akrabası tarafından kalbinden bıçaklanan Vedat Bora (36), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, sabaha karşı Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak´ta meydana geldi. Evinde Vedat Bora ile ismi öğrenilemeyen akrabası arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Tartışma sokağa taşarken, akrabası Bora´yı kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Vedat Bora, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Vedat Bora´nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Evde ve olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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