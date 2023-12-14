Akrabası tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü KOCAELİ´nin Derince ilçesinde tartıştığı akrabası tarafından kalbinden bıçaklanan Vedat Bora (36), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KOCAELİ´nin Derince ilçesinde tartıştığı akrabası tarafından kalbinden bıçaklanan Vedat Bora (36), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabaha karşı Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak´ta meydana geldi. Evinde Vedat Bora ile ismi öğrenilemeyen akrabası arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Tartışma sokağa taşarken, akrabası Bora´yı kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Vedat Bora, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Vedat Bora´nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde ve olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.