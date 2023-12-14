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        Otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu; cinayet şüphesi araştırılıyor

        KOCAELİ'de, Adem Aydoğan (65), park halindeki otomobilinde tabancayla omzununun arka kısmından vurulmuş halde bulundu. Aydoğan, hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:45
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        Otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu; cinayet şüphesi araştırılıyor
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        KOCAELİ'de, Adem Aydoğan (65), park halindeki otomobilinde tabancayla omzununun arka kısmından vurulmuş halde bulundu. Aydoğan, hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

        Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Belediyenin temizlik işçisi, caddede park halindeki 34 BK 3432 plakalı otomobildeki kişinin baygın halde olduğunu gördü. Temizlik işçisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, araçtaki kişinin Adem Aydoğan olduğunu tespit etti. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aydoğan'ın sol omzunun arka tarafından tabancayla vurulmuş olduğu tespit edildi. Aydoğan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aydoğan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, merminin giriş yeri sebebiyle cinayet şüphesi üzerinde dururken, otomobildeki kanın azlığı ve caddede herhangi bir silah sesinin duyulmamış olması nedeniyle olayın başka bir yerde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini araştırıyor. Ayrıca otomobilde herhangi bir mermi izi ve mermi de bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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