Cipin yakıt deposunda 111 kilo metamfetamin ele geçirildi

KOCAELİ'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, şüphe üzerine durdurulan cipin yakıt deposuna gizlenmiş 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, şüphe üzerine cipi durdurdu. Özel eğitimli narkotik köpeğinin tepki verdiği cip, detaylıca arandı. Cipin sökülen yakıt deposunun içine gizlenmiş 42 kilo 150 gram likit, 69 kilo 250 gram kristal halde olmak üzere toplam 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı cip sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.