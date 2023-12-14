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        Otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu; cinayet şüphesi araştırılıyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 14.12.2023 - 20:20
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        Otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu; cinayet şüphesi araştırılıyor (2)
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        Kocaeli'de, otomobilinde tabancayla vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Adem Aydoğan'ın (62) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aydoğan'ı öldürdüğü iddia edilen arkadaşı D.Z. (61), polis ekiplerince gözaltına alındı. D.Z.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, Aydoğan'ın cenazesinin ise memleketi Ordu'da toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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