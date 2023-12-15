Akrabasını kalbinden bıçaklayıp, öldüren şüpheli adliyede

KOCAELİ´nin Derince ilçesinde birlikte uyuşturucu kullanıp, tartıştığı akrabası Vedat Bora´yı (36) kalbinden bıçaklayarak öldüren E.A. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabaha karşı Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak´ta meydana geldi. E.A. ile evinde birlikte uyuşturucu madde kullandığı akrabası Vedat Bora arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Sokakta E.A., Vedat Bora´yı kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulundu. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Vedat Bora, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Vedat Bora´nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan E.A.´yı dün akşam saatlerinde yakaladı. Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.