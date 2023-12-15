Husumetlisini tabancayla vurup, ölüp ölmediğini kontrol etmiş

KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde husumetlisi Adem Aydoğan´ı (62) otomobilde omzunun arkasından tabancayla vurarak öldüren D.Z. (61) adliyeye sevk edildi. D.Z.´nin Aydoğan´ı tabancayla vurduktan sonra ölüp ölmediğini kontrol ettiği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi´nde meydana geldi. Yerleri süpüren belediye işçisi, otomobilinde hareketsiz duran kişiyi fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omuz bölgesinden tabancayla vurulduğu belirlenen Adem Aydoğan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Adem Aydoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜP ÖLMEDİĞİNE BAKMIŞ

Polis, cinayeti aydınlatmak için güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını izledi. Yapılan incelemelerde Adem Aydoğan´ın otomobiline daha önce husumetli olduğu D.Z.´nin bindiği tespit edildi. D.Z.´nin Adem Aydoğan´ı tabanca ile vurduğu ve ardından araçtan inip ölüp ölmediğini kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı. D.Z. polis tarafından gözaltına alındı.

D.Z.´nin emniyetteki ifadesinde Adem Aydoğan ile husumetli olduklarını, konuşmak için bir araya geldiklerini ve çıkan tartışmada tabancayla vurduğunu söylediği öğrenildi. D.Z., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.