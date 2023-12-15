Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Akrabasını kalbinden bıçaklayıp, öldüren şüpheli adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akrabasını kalbinden bıçaklayıp, öldüren şüpheli adliyede (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUTUKLANDI

        Kocaeli´ninDerince ilçesinde birlikte uyuşturucu kullanıp, tartıştığı akrabası Vedat Bora´yı kalbinden bıçaklayarak öldüren Erdinç A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Husumetlisini tabancayla vurup, ölüp ölmediğini kontrol etmiş (2)
        Husumetlisini tabancayla vurup, ölüp ölmediğini kontrol etmiş (2)
        Kocaeli'de PKK/PYD operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de PKK/PYD operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de bir kişiyi öldürmekle suçlanan şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de bir kişiyi öldürmekle suçlanan şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
        Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
        Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutukl...
        Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutukl...