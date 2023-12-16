TIR, seyyar köftecideki müşterilerin arasına daldı: 5 yaralı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, seyyar köftecideki müşterilerin arasında daldı. Kazada 5 kişi yaralanırken, TIR sürücüsü ise kaçtı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Derince ilçesi Liman Işıklar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FP 0745 plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol kenarında seyyar köftecide yemek yiyen müşterilerin arasına daldı. Kazada, köftecide bulunan Orhan O., Halit Ü., Cihan M., Mevlüt Ç. ve Osman Y. yaralanırken, TIR sürücüsü ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, TIR'ın çarptığı bir otomobil ve bir kamyonette de hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.