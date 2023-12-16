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        Nijerya'da sıtmaya yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can hayatını kaybetti

        KOCAELİSPOR Teknik Asbaşkanı Ekrem Can, futbolcu keşfetmek için gittiği Nijerya'da yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:50
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        Nijerya'da sıtmaya yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can hayatını kaybetti
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        KOCAELİSPOR Teknik Asbaşkanı Ekrem Can, futbolcu keşfetmek için gittiği Nijerya'da yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kocaelispor Teknik Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48), geçtiğimiz 23 Kasım´da Kulüp Başkanı Engin Koyun ile birlikte hem turnuvayı takip etmek, hem de genç oyuncuları keşfetmek amacıyla Nijerya´ya gitti. Bir süre kaldıktan sonra Türkiye´ye geri dönen Can, daha sonra ise 9 Aralık´ta gerçekleşen Bandırmaspor-Kocaelispor maçını izlemek üzere Balıkesir´in Bandırma ilçesine gitti. Maçın olduğu akşam rahatsızlanan Can, Kocaeli´ye gelince özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumunun kötüye gitmesinin ardından Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Can´a burada sıtma teşhisi konuldu. Gebze´de yapılan tüm müdahalelere rağmen Can, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Can´ın cenazesinin Karamürsel ilçesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacağı öğrenildi. Can'ın hastalığı Nijerya'da kaptığı öğrenildi.

        Kocaelispor'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "Bir süredir tedavi altında olan Teknik Asbaşkanımız Ekrem Can, sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir.  Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız Ekrem Can" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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