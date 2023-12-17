Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İzmit'te 2 kişiyi yerde tekmeleyen 3 şüpheli yakalandı

        KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde sokakta çıkan tartışmada 2 kişiyi kemerle vurup, tekme ve yumrukla darbeden 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:28 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmit'te 2 kişiyi yerde tekmeleyen 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde sokakta çıkan tartışmada 2 kişiyi kemerle vurup, tekme ve yumrukla darbeden 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

        Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi´nde bulunan bir ara sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir eğlence mekanında bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Sokağa taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından 2 kişi, 3 kişinin saldırısına uğradı. Yere düşen kişiler, tekme ve yumruk darbelerinin yanı sıra kemerle vurularak darbedildi. Çevrede bulunan vatandaşlar ise müdahale etmek yerine kavgayı izledi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yerde olan 2 kişinin hem tekmeyle hem de kemerle dövüldüğü anlar yer aldı.  

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

        Görüntüler üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, hem kemerle vuran hem de tekme atan kişileri tespit etmesinin ardından harekete geçti. Polis ekiplerince olayı gerçekleştiren E.A., N.U. ve A.K.'yı gözaltına alınırken, olay yerinde bulunan ancak kavgaya karışmayan 2 kişi ise bilgi sahibi olarak emniyete getirildi. Darbedilen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öne sürüldü.

        Polisin, olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de temayül yoklaması
        AK Parti'de temayül yoklaması
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, partisinin Kocaeli il kongresine katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, partisinin Kocaeli il kongresine katıldı
        "Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası" sona erdi
        "Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası" sona erdi
        Seyyar köftecide yemek yerken TIR çarpmıştı; hastanede öldü
        Seyyar köftecide yemek yerken TIR çarpmıştı; hastanede öldü
        Kocaeli'de merhum milletvekili Hasan Bitmez için taziye programı düzenlendi
        Kocaeli'de merhum milletvekili Hasan Bitmez için taziye programı düzenlendi
        Darıca'da "Erzurum Yöresel Günleri" başladı
        Darıca'da "Erzurum Yöresel Günleri" başladı
        Okul yönetimi ve öğretmenler öncü oldu, öğrencilerin resimleri 4 ülkede ser...
        Okul yönetimi ve öğretmenler öncü oldu, öğrencilerin resimleri 4 ülkede ser...