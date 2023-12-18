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        Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü, baba yaralı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki anne Ayşe (66) ve oğlu Fatih Malkoç (26) hayatını kaybetti, baba Saadettin Malkoç (64) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:10
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        Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü, baba yaralı
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki anne Ayşe (66) ve oğlu Fatih Malkoç (26) hayatını kaybetti, baba Saadettin Malkoç (64) ise yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Çayırova ilçesi mevkinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Saadettin Malkoç idaresindeki 41 UH 489 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki anne Ayşe ve oğlu Fatih Malkoç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan baba Saadettin Malkoç ise itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Saadettin Malkoç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, anne ve oğlunun cenazeleri de, incelemeler sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı. 

        Bu arada, kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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