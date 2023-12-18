Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü, baba yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü, baba yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        15GÜN ÖNCE KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin bariyere saplanması sonucu meydana gelen kazada ölen Fatih Malkoç'un 15 gün önce kanser hastası olduğunu öğrendiği ortaya çıktı. Fatih Malkoç'un annesi Ayşe Malkoç ve babası Saadettin Malkoç ile İstanbul'da bir hastanede kanser tedavisi sonrası Sakarya'nın Hendek ilçesindeki evlerine dönerken kazayı geçirdikleri ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazelerinin, yarın Hendek ilçesinde kılınacak ikindi namazıın ardından Hacıkışla Aşağı Mahalle Mezarlığı´nda toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi
        Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü, baba yaralı
        Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü, baba yaralı
        Kocaeli'de bariyere saplanan otomobildeki anne ile oğlu öldü
        Kocaeli'de bariyere saplanan otomobildeki anne ile oğlu öldü
        Kocaeli'de çiftçilere yüzde 50 hibe ile gübre dağıtılıyor
        Kocaeli'de çiftçilere yüzde 50 hibe ile gübre dağıtılıyor
        Gebze Belediyesine "Avrupa Birliği Yönetişim Mükemmelliği Markası" ödülü
        Gebze Belediyesine "Avrupa Birliği Yönetişim Mükemmelliği Markası" ödülü
        Kocaeli'de sis etkili oldu
        Kocaeli'de sis etkili oldu