Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 01:58 Güncelleme: 19.12.2023 - 01:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
        ABONE OL
        ABONE OL

        İZMİT'tearkadaşlarıyla istinat duvarı üzerinde sohbet ettiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden düşen İ.E.Ç. (15), itfaiye tarafından kurtarılırken, yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında İzmit Sarıcalar Mahallesi Sarıcalar Caddesi'nde meydana geldi. Caddenin yanındaki istinat duvarı üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden İ.E.Ç., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten duvarın arka kısmındaki yeşillik alana düştü. Çocuğun arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çocuğun düştüğü alana inen itfaiye ekipleri, sedyeye aldıkları İ.E.Ç.'yi ambulansa taşıdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Restoran ve kafelere ilişkin fiyat listesi kararı
        Restoran ve kafelere ilişkin fiyat listesi kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu
        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu
        Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Boey'in yükselişi!
        Boey'in yükselişi!
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Fenomenler emniyete davet edildi
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı

        Benzer Haberler

        10 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı
        10 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı
        Kocaeli'de istinat duvarından düşen çocuk yaralandı
        Kocaeli'de istinat duvarından düşen çocuk yaralandı
        Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü, baba yaralı (2)
        Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü, baba yaralı (2)
        Kocaeli'de lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi
        Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü, baba yaralı
        Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü, baba yaralı
        Kocaeli'de bariyere saplanan otomobildeki anne ile oğlu öldü
        Kocaeli'de bariyere saplanan otomobildeki anne ile oğlu öldü