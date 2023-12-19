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        Otoyolda sürücüsünün hız sınırını aştığı TIR'ı görüntüledi

        KOCAELİ'deağır tonajlı araçlar için 90 kilometre hız sınırının bulunduğu TEM Otoyolu'nda sınırı aşıp, hızla ilerleyen TIR, cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:10
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        Otoyolda sürücüsünün hız sınırını aştığı TIR'ı görüntüledi
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        KOCAELİ'deağır tonajlı araçlar için 90 kilometre hız sınırının bulunduğu TEM Otoyolu'nda sınırı aşıp, hızla ilerleyen TIR, cep telefonu ile görüntülendi.

        Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ACD 393 plakalı TIR, ağır tonajlı araçlar için 90 kilometre hız sınırının bulunduğu otoyolda şerit değiştirerek hızla ilerledi. TIR, arkasından gelen ve yasal sınır içinde 136 kilometre hızla giden otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin yasal sınır içinde 136 kilometre hızla ilerlediği, TIR'ın otomobilden daha hızlı gittiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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