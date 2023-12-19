Otoyolda sürücüsünün hız sınırını aştığı TIR'ı görüntüledi
KOCAELİ'deağır tonajlı araçlar için 90 kilometre hız sınırının bulunduğu TEM Otoyolu'nda sınırı aşıp, hızla ilerleyen TIR, cep telefonu ile görüntülendi.
KOCAELİ'deağır tonajlı araçlar için 90 kilometre hız sınırının bulunduğu TEM Otoyolu'nda sınırı aşıp, hızla ilerleyen TIR, cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ACD 393 plakalı TIR, ağır tonajlı araçlar için 90 kilometre hız sınırının bulunduğu otoyolda şerit değiştirerek hızla ilerledi. TIR, arkasından gelen ve yasal sınır içinde 136 kilometre hızla giden otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin yasal sınır içinde 136 kilometre hızla ilerlediği, TIR'ın otomobilden daha hızlı gittiği görüldü.
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