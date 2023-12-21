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        Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:20
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        Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada (2)
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        YAKALANDI

        Kocaeli'ninİzmit ilçesinde, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparktaki park halindeki 35 aracın camlarını parke taşıyla kıran kişinin kimliği tespit edildi. Adının F.A. olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. 'Mala zarar verme' suçundan hakkında soruşturma başlatılan F.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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