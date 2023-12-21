Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada (2)

YAKALANDI

Kocaeli'ninİzmit ilçesinde, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparktaki park halindeki 35 aracın camlarını parke taşıyla kıran kişinin kimliği tespit edildi. Adının F.A. olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. 'Mala zarar verme' suçundan hakkında soruşturma başlatılan F.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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