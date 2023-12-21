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        Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 17:19 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:19
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        Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada (3)
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        AĞABEYİNESİNİRLENMİŞ

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparktaki park halindeki 35 aracın camlarını parke taşıyla kıran F.A.'nın emniyetteki sorgusu sürerken, olay anında alkol ya da uyuşturucu etkisinde olmadığını, ağabeyiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdiğini ve bu sinirle araçların camlarını kırdığını söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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