Parke taşı ile 35 aracın camlarını kıran şüpheli, kamerada (3)

AĞABEYİNESİNİRLENMİŞ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparktaki park halindeki 35 aracın camlarını parke taşıyla kıran F.A.'nın emniyetteki sorgusu sürerken, olay anında alkol ya da uyuşturucu etkisinde olmadığını, ağabeyiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdiğini ve bu sinirle araçların camlarını kırdığını söylediği öğrenildi.