TEM'de TIR'ın açılan damperi tabelaya çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2)
TEKŞERİT ULAŞIMA AÇILDI
TEM Otoyolu Körfez Kavşağı'nda Ankara yönüne ilerleyen S.D. idaresindeki 34 DA 8388 plakalı TIR'ın dorsesindeki damper açılarak elektronik yol tabelasına çarptı. Yolun Ankara istikametinin trafiğe kapanmasına sebep olan kaza sonrasında, Karayolları Genel Müdürlüğü ve polis ekipleri trafik akışını sağlamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde yolu kapatan tabela ve TIR dorsesi sağ ve sol şeritlere alındı. Bekleyen araçların geçişleri, yolun orta şeridinden sağlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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