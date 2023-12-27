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        TEM'de TIR'ın açılan damperi tabelaya çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 19:47 Güncelleme: 27.12.2023 - 19:50
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        TEM'de TIR'ın açılan damperi tabelaya çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2)
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        TEKŞERİT ULAŞIMA AÇILDI

        TEM Otoyolu Körfez Kavşağı'nda Ankara yönüne ilerleyen S.D. idaresindeki 34 DA 8388 plakalı TIR'ın dorsesindeki damper açılarak elektronik yol tabelasına çarptı. Yolun Ankara istikametinin trafiğe kapanmasına sebep olan kaza sonrasında, Karayolları Genel Müdürlüğü ve polis ekipleri trafik akışını sağlamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde yolu kapatan tabela ve TIR dorsesi sağ ve sol şeritlere alındı. Bekleyen araçların geçişleri, yolun orta şeridinden sağlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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